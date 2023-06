Wielkowiejska Loteria Meldunkowa została rozstrzygnięta. Losowanie zakończone, mieszkańcy wiedzą kto otrzyma nagrody

Gmina Wielka Wieś płaci janosikowe

Chodzi o to, że gmina Wielka Wieś płaci tzw. janosikowe, przeznaczane dla gmin biedniejszych. W Małopolsce ta gmina jest jedynym wiejskim samorządem, który obciążono takim podatkiem. W całym województwie płaci go jeszcze tylko miasto Kraków i powiat krakowski. A w całym kraju w tym roku podatek od zamożności zapłaci 96 gmin i 28 powiatów.

Zamożność samorządów jest liczona od wpływów do budżetu przeliczonych na jednego mieszkańca. W Wielkiej Wsi te wpływy to 3729,1 zł na mieszkańca. Na ten rok naliczono gminie około 1 mln 250 tys. zł tzw. janosikowego.

Jak gmina traci na zamożności?

Wielkowiejscy urzędnicy mają potwierdzenie na fakt, że w gminie mieszka o 2 tys. osób więcej niż jest zameldowanych. To zostało potwierdzone po pierwsze w spisie narodowym, a po drugie wynika to również z deklaracji o odbiorze odpadów - tych spłynęło do gminy znacznie więcej niż wynika z samego meldunku mieszkańców.

Jak wskazywał nam kilkakrotnie szef wielkowiejskiego samorządu - na zamożności gmina traci dwa lub trzy razy. Nie tylko poprzez to, że musi zapłacić dodatkowy podatek tzw. janosikowe (wyliczone w tym roku na ponad 1,2 mln zł). Kolejny raz traci przy przekazywaniu przez państwo subwencji oświatowej. - Jako zamożna gmina mamy niższą subwencję, czyli mniejsze dopłaty do uczniów w szkołach i przedszkolach - zaznacza wójt. I to nie wszystko, bo kolejna sprawa to straty przy zdobywaniu funduszy zewnętrznych na inwestycje, bo dla bogatszej gminy dotacje i dofinansowania z różnych programów wsparcia są obniżone procentowo.