Wielkowiejski Targ produktów lokalnych z ofertą podstawowych badań profilaktycznych Barbara Ciryt

W gminie Wielka Wieś cyklicznie co dwa tygodnie odbywają się targi produktów regionalnych, wyrobów lokalnych, warzyw, owoców, przetworów, a także rękodzieła. To Wielkowiejski Targ podczas którego organizatorzy promują nie tylko produkty spożywcze, ale promują swoją gminę, turystykę, kulturę, zwyczaje i podczas paneli dyskusyjnych reagują na bieżące wydarzenia, zachęcają do ochrony środowiska, a podczas najbliższego targu w sobotę, 30 września będą zachęcać do badań profilaktycznych.