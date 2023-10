Wielkowiejskie Forum Kobiet. Panie pod Krakowem dyskutują, czy to one zmieniają świat, czy świat je zmienia Barbara Ciryt

W gminie Wielka Wieś zorganizowano forum kobiet. Do panelu dyskusyjnego zaproszone zostały panie reprezentujące rożnorodne zawody. Tematem przewodnim rozmów i rozważań było zapytanie: Czy kobiety zmieniają świat czy to świat zmienia kobiety? Uczestniczki panelu opowiadały o roli kobiet w różnych miejscach, o tym jaki jest nastawienie społeczne do kobiet w zawodach uznawanych za męskie np. w wojsku. Mówiły także o twórczości, edukacji i rodzinie.