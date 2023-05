Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci

Obchody kolejnych rocznic lądowania „Cobry” (wtedy taki miał jeszcze pseudonim konspiracyjny) odbywają się pod obeliskiem w Wierzbnie co roku. Tym razem wydarzenie zyskało dodatkową rangę, gdyż swoje piąte urodziny obchodzili terytorialsi z 11. Małopolskiej BOT. Były przemówienia, wspomnienia, składanie wiązanek kwiatów. Wszyscy czekali jednak na moment kulminacyjny. Około godziny 10 na polach Wierzbna znów – tak jak 21 maja 1944 roku - miało wylądować sześciu Cichociemnych.

I rzeczywiście „udający” halifaksa dwupłatowy AN-2 pojawił się nad terenem uroczystości. Wszyscy zadarli głowy, słuchając jednocześnie opowieści dr hab. Olgierda Grota z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wolnych chwilach żołnierza MBOT.

- Tamta akcja toczyła się podczas deszczowej nocy. To było wielkie logistyczne przedsięwzięcie. W sposób niepostrzeżony trzeba było odebrać sześciu ludzi i duży ładunek. Była wielka obawa, że zrzutowisko zostanie zaatakowane przez Niemców. Samoloty wystartowały z Brindisi o godzinie 20. O godz. 0.37 pierwszy z halifaksów podszedł do zrzutu, drugie podejście wykonał o 0.50. Zrzucił 12 zasobników i 12 paczek. Drugi od godziny 0.54 dokonał trzech nalotów co siedem minut. Za każdym razem zrzucał po dwóch spadochroniarzy w tym Leopolda Okulickiego. Teren lądowiska osłaniały oddziały miejscowej partyzantki, liczące około 150 żołnierzy – opowiada dr Grot.