Wisła Kraków. Wynagrodzenia wzrosły o prawie 4 mln zł, właściciele ratują klub pożyczkami

Mateusz Jelonek: Cracovia mnie wychowała. Wisła pozwoliła spełnić marzenia

Dzisiaj, gdyby doszło do takiego transferu, media rozgrzałyby się do czerwoności, a kibice jednej i drugiej drużyny nie rozmawialiby zapewne o niczym innym. Również jednak latem 1988 roku, jeszcze przed erą internetu i mediów społecznościowych był to temat numer jeden w piłkarskim Krakowie. Mateusz Jelonek, ulubieniec kibiców Cracovii, zdecydował się wtedy przejść do Wisły. Młodsi kibice mogą tylko wyobrazić sobie, co wtedy się działo, a starsi przypomnieć. Jednych i drugich zapraszamy na wspomnieniową rozmowę z bohaterem całego zamieszania. Lektura, jak znalazł, akurat na kilka dni przed kolejnymi derbami Krakowa.