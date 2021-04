Wisła Kraków zainteresowana napastnikiem z Azerbejdżanu? Mahir Emreli chce opuścić Karabach

Wisła Kraków zainteresowana napastnikiem z Azerbejdżanu

Mahir Emreli urodził się w Baku (inne źródła podają rosyjski Twer), a dla reprezentacji Azerbejdżanu w 26 meczach strzelił cztery gole. Jest lewonożny, dobrze zbudowany, mierzy 188 cm. Jego aktualna wartość rynkowa to milion euro. 1 lipca skończy 24 lata. Co ciekawe, do 2019 roku występował na boiskach pod nazwiskiem Mədətov, jednak zmienił je na Emreli po rozwodzie rodziców.

W barwach drużyny Karabach FK Emreli strzelił w tym sezonie 17 goli w 27 spotkaniach, w tym w rozgrywkach Premyer Ligi 13 bramek w 17 meczach (trafiał do siatki średnio co 101 minut; zanotował także trzy asysty) oraz dwa gole w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ponieważ został zauważony przez kluby europejskie, postanowił nie będzie przedłużać wygasającej w czerwcu umowy.