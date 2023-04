Wroniec. Groźny wypadek motocyklisty. Lądował śmigłowiec LPR [AKTUALIZACJA] Aleksander Gąciarz

We wtorek około godz. 19 we Wrońcu (gmina Koniusza) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.