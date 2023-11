Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli

- Jest to zapewne cmentarz miejscowej ludności, co potwierdza, że Wronin jest bardzo starą osadą. Jamy grobowe są ułożone na linii wschód – zachód, co jest charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza. Szkielety są ułożone na wznak, z głową skierowaną na zachód. To sugeruje, że jest to już cmentarz pierwszych chrześcijan, zapewne z pierwszego bądź drugiego pokolenia osób ochrzczonych – mówi kierująca pracami na miejscu Agata Sztyber z Instytutu Archeologii UJ.