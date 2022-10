Wspaniałe stulecie odc. 135. Nowa faworyta sułtana. Streszczenie odcinka [31.10.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 135. Streszczenie

Gülszach na własną rękę próbuje dowiedzieć się, kto został nową faworytą sułtana. Sułtanka Hatice wykorzystuje to, by skierować pragnącą zemsty Hürrem do niewłaściwej osoby. Tymczasem sułtan na dobre zakochuje się w Firuze. Książę Mustafa odwiedza Helenę w jej domu, aby pożegnać się przed wyjazdem. Niepełnosprawny syn Hürrem, książę Cihangir znów bardzo cierpi; niespodziewanie z pomocą przychodzi Firuze.