Wspaniałe stulecie odc. 167. Zamieszki w mieście. Streszczenie odcinka [27.12.22]

Wspaniałe stulecie odcinek 167. Streszczenie

Do pałacu przyjeżdża siostra sułtanki Hatice, sułtanka Şah Huban. Hatice ma nadzieję, że siostra wesprze ją w bojach z Hürrem. Po odwiedzinach w meczecie Ibrahim każe uwięzić i skazać na śmierć jednego z prowokatorów, co wywołuje zamieszki w mieście. Rüstem aga wyjeżdża z Konstantynopola, by objąć rządy nad prowincją Teke.