Wspaniałe stulecie odc. 236. Śmierć w noc poślubną. Streszczenie odcinka [06.04.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 236. Streszczenie

Mihrunnisa odmawia powrotu do Manisy ze względu na dobro księcia Mustafy. Świeżo poślubiony mąż sułtanki Fatmy umiera w noc poślubną. Sułtan mianuje nowego komendanta janczarów i postanawia sprawdzić lojalność syna. Huricihan namawia Cihangira na wyjazd do Kütahyi, do księcia Bajazyda. Sulejman każe Nasuhowi potajemnie sprawdzić sytuację w prowincjach, którymi władają książęta. Nałożnica sułtana zaczyna rodzić. Mihrunnisa niespodziewanie pojawia się w pałacu księcia Mustafy.