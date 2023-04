Wspaniałe stulecie odc. 256. Anna Jagiellonka odwiedza Hürrem. Streszczenie odcinka [11.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 256. Streszczenie

Sułtan postanawia zabrać księcia Dżihangira na wyprawę przeciwko Persji. Bajazyd chce wyjawić sułtanowi prawdę o swoim ślubie z Huricihan, lecz Rüstem zabrania mu tego. Hürrem przygotowuje się do przyjęcia w seraju Anny Jagiellonki, córki Zygmunta Starego. Bajazyd wyznaje, że to Huricihan zdradziła sułtanowi tajemnicę Mustafy, przez co książę popadł w niełaskę. Mustafa dowiaduje się o planowanym zamachu na sułtana i postanawia temu zapobiec.