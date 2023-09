Wtargnął do kaplicy na lotnisku w Balicach i zdewastował ją. Demolował ołtarz. To obcokrajowiec, został zatrzymany

Do tego oburzającego zdarzenia doszło we wtorek, 12 września tuż przed południem. Wówczas oficer dyżurny z zabierzowskiego Komisariatu Policji został powiadomiony przez pracownika Służby Ochrony Lotniska o tym, że ujęty został sprawcy dewastacji kaplicy, znajdującej się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie - Balicach.

- Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol. Policjanci ustalili, że mężczyzna, którym okazał się 22-letni obcokrajowiec, wtargnął do lotniskowej kaplicy, gdzie przewrócił krzyż, rozrzucił kwiaty, ściągnął obrus z ołtarza i szarpał za tabernakulum - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Sprawca został szybko namierzony. Chwilę po zdarzeniu pracownik SOL dostrzegł go przy wejściu do terminala i ujął do czasu przyjazdu policji. Okazało sie, że był pijany. Zabierzowscy funkcjonariusze przejęli i zatrzymali 22-latka. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.