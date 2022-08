Wycieczka na weekend. Niebanalne, nieodkryte, bez tłoku

Beskid Wyspowy i okolice Limanowej zachęcają mnóstwem propozycji wycieczek. Zobaczcie, jak tu pięknie!

Tymbark zaprasza nie tylko na rynek Stanisław Śmierciak

Wyjątkowe, wciąż nieodkryte miejsca, krajobrazy zapierające dech w piersiach, perełki architektury, regionalne przysmaki - to wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

Coś dla ducha

Samo serce malowniczego Beskidu Wyspowego zajmuje Limanowa, która jest idealnym punktem startowym wielu wycieczek. Limanowa to centrum regionu, i choć najbardziej rozpoznawalnym miejscem jest Limanowej jest Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, to mało kto wie, że patronem miasta jest św. Walenty.

Najbardziej rozpoznawalnym miejscem jest Limanowej jest Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Andrzej Banaś

Nad Limanową wznoszą się charakterystyczne wieże kościoła. To Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. W 1991 r. podniesione do rangi bazyliki mniejszej, jest sanktuarium, w którym kultem otoczono Matkę Bożą Bolesną. Od 2018 r. pełni on również funkcję kolegiaty.

Krzyż na Miejskiej Górze jest symbolem Limanowej Andrzej Banaś

W niedalekim Pasierbcu znajdziemy sławne Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia słynie z Drogi Krzyżowej i Dróżek Maryjnych. W stacjach Drogi Krzyżowej obok postaci biblijnych znajdują się też postaci zasłużonych Polaków, m.in. święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko czy ksiądz Franciszek Blachnicki.