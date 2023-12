Wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe pod Krakowem. Bandyta żądał od kasjerów pieniędzy i jeszcze kradł paliwo Barbara Ciryt

34-latek używał niebezpiecznych narzędzi, wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe. Sprawca rozboju dwukrotnie zastraszał pracowników stacji, zmuszając ich do wydania pieniędzy. Zuchwalec kradł przy tym również paliwo do kanistra. Kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili i zatrzymali tego mężczyznę. Sprawca napaści usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci ujawnili też znaczne ilości narkotyków, należące do współlokatora 34-latka.