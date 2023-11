Wypadek pod Krakowem na drodze krajowej nr 79. Jest osoba poszkodowana (BCA)

Wypadek w Kochanowie na drodze krajowej nr 79 OSP Niegoszowice

W Kochanowie w gminie Zabierzów doszło do wypadku na drodze krajowej nr 79. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została poszkodowana. Zajął się nią przybyły na miejsce wypadku zespół ratownictwa medycznego. Wezwano do pomocy także inne służby: policje i straż pożarną. Ze względu na to zderzenie pojazdów na drodze są utrudnienia w ruchu.