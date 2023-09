Wypadek pod Krakowem. Na drodze krajowej nr 79 zderzyły się motocykl i pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana Barbara Ciryt

W gminie Krzeszowice w Nawojowej Górze na drodze krajowej 79 w sobotę około południa doszło do wypadku. Krajówka została zablokowana. Jedna osoba jest ranna. Została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie. Jednoślad uczestniczący w wypadku to skuter.