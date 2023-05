Wypadek podczas wycinki drzew. Po rannego mężczyznę przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego Barbara Ciryt

W Świątnikach Górnych doszło w środę, 24 maja, wczesnym popołudniem do wypadku podczas wycinki drzew. Po rannego pracownika z urazem ręki przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zabezpieczenia wezwano strażaków. To już drugi taki wypadek przy wycince drzew w tym miesiącu na tej samej ulicy w Świątnikach Górnych.