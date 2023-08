Wypadki i kolizje na autostradzie A4, DK 7 i zakopiance. Kilka osób rannych, zderzenia, dachowania, lądowanie w rowie i utrudnienia

Było tam poszkodowanych pięć osób. Trzy osoby zostały zaopatrzone na miejscu, a dwie zabrano do szpitala. Na miejscu zdarzenia działały jednostki z OSP Tenczynek, OSP Rudno, OSP Zalas, OSP Grojec JRG 3 Kraków, JRG Chrzanów oraz oficerem operacyjnym SKKM w Krakowie, zespoły ratownictwa medycznego i policjanci z Komisariatu Autostradowego w Krakowie oraz VIA A4.

Strażacy zabezpieczyli tam miejsca zdarzenia. Uczestnicy tego wypadku zostali zakleszczeni w pojeździe. Strażacy musieli ich uwolnić przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Zaczęli też udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

Nieco dalej na autostradzie A4 w okolicy węzła Rudno doszło do dachowania pojazdu osobowego. Tam kilka osób zostało poszkodowanych. Wszystkie służby prowadzą działania ratunkowe na miejscu. W tej okolicy na autostradzie także są utrudnienia w ruchu.

W niedzielne popołudnie w dwóch miejscach niemal równocześnie były utrudnienia na autostradzie A4. Na zjeździe w okolicy Balic na obwodnicy w kierunku Katowic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. na miejsce wezwano służby. Są utrudnienia w ruchu .

Autostrada A4, kierunek Rzeszów. Doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem jednego pojazdu. Brak informacji o osobach poszkodowanych, występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Prawdopodobnie BMW…

Kolejne zdarzenie na autostradowej obwodnicy jest w okolicy zjazdu w stronę Skawiny. tam pojazd wpadł do rowu.

To nie wszystko, bo kolejny wypadek jest na drodze krajowej nr 7 w Książu Wielkim w powiecie miechowskim w rejonie stacji paliw. Tam w trudnych, deszczowych warunkach kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Są utrudnienia w ruchu, na miejscu pracują służby ratunkowe.

A kolejnym wypadkiem w Jaworniku w niedzielne popołudnie było wjechanie pojazdu w bariery.

Stłuczki i kolizje były także na innych drogach. W Brzozówce na drodze wojewódzkiej nr 794 doszło do kolizji z udziałem jednego pojazdu. Kierowca samochodu osobowego zjechał do rowu, żeby uniknąć zderzenia z innym pojazdem, którego kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Z informacji służb wynika, że nie ma tam osób poszkodowanych.