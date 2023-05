Wystawa plenerowa IPN pokazująca walki Polaków o niepodległość. Można ją oglądać w gminie Wielka Wieś

Prezentacja ta to nie tylko uporządkowane chronologicznie, wyszczególnione kluczowe wydarzenia historyczne, ale i zjawiska kulturowe.

- To wystawa plenerowa, pokazuje długi okres walk od konfederacji barskiej, poprzez insurekcje, powstania i rewolucje do końca I wojny światowej. Można podejść do plansz w każdej chwili, bez ograniczeń, oglądnąć obrazy, portrety osób ważnych w historii Polski i poczytać o czasach walk. Poprzez wystawy plenerowe chcemy docierać do osób, które być może nie docierałyby do galerii i sal wystawowych - tak o wystawie mówił dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego IPN, gdy zawitała do Małopolski.