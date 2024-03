XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn w Krakowie. Przemarsz pań w zielonych kapeluszach, specjalny hejnał, rejs statkiem

Pochód Krystyn w zielonych kapeluszach

Program XXVII Zjazdu Krystyn w Krakowie

Do udziału w dorocznym imieninowym zjeździe zapraszane są wszystkie Krystyny z Krakowa i okolic, a ponieważ 13 marca mają swoje święto także Bożeny - również one zachęcane są do dołączenia do tego kobiecego spotkania. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.zjazdkrystyn.com.pl.