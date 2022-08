Z pozoru byle jaki, acz skrywający tajemnice ptak

Wodniczki to ptaki bagien i podmokłych łąk. Nie dalibyście za nią złamanego grosza. Ptaszek z wyglądu byle jaki. Mniejszy od wróbla, a jego sylwetka widziana z boku przypomina idealne wrzeciono. Ubarwienie też niewyszukane, szarozielone.

Tymczasem wodniczka to jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w całej Europie. Niegdyś pospolita na rozległych mokradłach porośniętych niewysokimi trawami, ginie na naszych oczach w niebywałym tempie.

Wystarczyło, by ludzie zaprzestali wykaszać mokradła, czym niechcący pozbawili wodniczkę miejsca do życia. Ptaszek buduje swoje gniazdo na turzycach, które rosną tylko w wilgotnych miejscach. Jest niebywale wymagający, bowiem rośliny muszą sięgać nie wyżej niż do połowy uda.

Kiedyś takie biebrzańskie mokradła koszono przynajmniej raz w roku, bo choć siano nie było pierwszej jakości to nadawało się na ściółkę do stajni.