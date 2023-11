Za rok przy szkole w Woli Radziszowskiej stanie sala gimnastyczna. W gminie Skawina jest już podobna w Jaśkowicach

- Zależy nam aby uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki oraz do uprawiania sportu. W oświatę należy inwestować. Sale gimnastyczne są już przy każdej szkole w gminie, nie licząc Wielkich Dróg, gdzie powstanie centrum oświatowe oraz Pozowic, gdzie jest jest mała szkoła. W przyszłym roku zamierzamy zaprojektować salę gimnastyczną przy szkole numer trzy w Skawinie. Istniejąca to obiekt sprzed lat, niespełniający wielu wymogów – mówi burmistrz Rzepisko.