Zabierzowski Fajer – pożegnanie lata na Rynku z koncertem zespołu Feel i innymi muzykami oraz pokazem ognia

Koncertów podczas pożegnania lata zaplanowano kilka. Zaczęło się od występu zespołu Feel. Mieszkańcy i turyści śpiewali razem z muzykami: ...Jak anioła głos Jak anioła głos, usłyszałem ją. Powiedziała patrz... . Tak, to On. Na rozstaju dróg, stoi dobry Bóg, On wskaże Ci drogę.... Fani nie wypuścili muzyków tak łatwo, domagali się bisów. I były.

Podczas imprezy koncertowały też inne gwiazdy: Liber&InoRos, Mejk, Danzel. Dla zgłodniałych był poczęstunek, bo na Rynek zajechały także food trucki. A organizowane przy okazji szczepienie przeciw covid-19 odbywało się w plenerowym punkcie preparatem Johnson&Johnson.

Podczas imprezy panie z KGW Brzezinka zbierały datki na rzecz chorego Stasia Szymbary, Dla niego pójdzie cały dochód z kiermaszu ciast, książek i innych fantów podarowanych przez sponsorów. Staś to chłopiec, który urodził się z rozszczepem kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem i wieloma innymi chorobami.