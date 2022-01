Zaginęła 17-latka z powiatu wielickiego. Trwają poszukiwania Aleksandry Szarugi Jolanta Białek

Wielicka policja poszukuje zaginionej 17-letniej Aleksandry Szarugi. Wszyscy posiadający informacje o dziewczynie są proszeni o przekazanie ich policji materiały Policji Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Aleksandra Szaruga, 17-letnia mieszkanka gminy Niepołomice, opuściła miejsce zamieszkania we wtorek ok. godz. 13.30 i do tej pory nie wróciła. Trwają poszukiwania dziewczyny. Policja prosi o przekazywanie wszelkich informacji, mogących pomóc w odnalezieniu nastolatki.