Zaginiona 17-latka z powiatu wielickiego została odnaleziona cała i zdrowa Jolanta Białek

zdjęcie ilustracyjne

17-letnia mieszkanka gminy Niepołomice, która opuściła miejsce zamieszkania we wtorek ok. godz. 13.30 i nie wróciła do domu, nie kontaktowała się też z rodziną, była poszukiwana przez kilkanaście godzin. 19 stycznia Policja oraz rodzina nastolatki poinformowali, że dziewczyna została odnaleziona cała i zdrowa.