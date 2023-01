Zakazany owoc odc. 142. Czy Ender naprawdę nie żyje? Streszczenie odcinka [25.01.23]

Zakazany owoc odc. 142. Streszczenie

Halit zgadza się, by Yildiz została w jego rezydencji. Następnego dnia wraz z nią i Sahika udaje się na USG. Okazuje się, że nie mogą zrobić jeszcze badań DNA, bo jest na nie za wcześnie. Będzie to dopiero po porodzie. Sahika każe przenieść się Yildiz do domu dla służby. Kobieta nie ma łatwo - Emir oskarża ją o śmierć matki. Kobieta jednak żyje i współpracuje z Yildiz.