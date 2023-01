Zakazany owoc odc. 144. Emir chce udusić Yildiz. Streszczenie odcinka [27.01.23]

Zakazany owoc odc. 144. Streszczenie

W nocy Emir zakrada się do domu dla służby i chce udusić Yildiz. Aysel udaje się go powstrzymać. Halit chce znów wysłać go do szpitala psychiatrycznego. Sahika nalega, by Yildiz opuściła dom. Kaya postanawia zatrudnić u siebie rzekomą siostrę Canera. Yildiz pod nieobecność Halita urządza przyjęcie na cześć dziecka, które niedługo ma się urodzić. Wśród zaproszonych znajdują się dziennikarze.