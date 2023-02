Zakazany owoc odc. 165. Hilmi porywa Leylę. Streszczenie odcinka [27.02.23]

Zakazany owoc odc. 165. Streszczenie

Hilmi porywa Leylę. Na przyjęciu u Halita Ender oznajmia, czyim synem jest Yigit oraz co go łączy z Lilą. Halit w szoku wszystkich wygania z domu. Kaya i Yigit postanawiają zamieszkać razem. Yildiz postanawia wrócić z Halitcanem do Halita. Emir i Kaya nie wiedzą, jak pomóc Leyli.