Zakazany owoc odc. 370. Czy Emir zostanie sam? Wszystko na to wskazuje. Streszczenie odcinka [21.12.23]

"Zakazany owoc" odc. 370. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 370. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

370. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w czwartek 21 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 369. odcinka

Przez natrętnych dziennikarzy Atlas dostaje ataku. Zazdrosny Omer wpada do Cagataya i Kumru z bronią. Arzu przychodzi z płatnym mordercą do Ender. Dochodzi do tragedii. Sami umiera. Feyza chce wyjechać za granicę.