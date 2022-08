Zakazany owoc odc. 48. Oskarżenie o kradzież. Streszczenie odcinka [02.09.22] redakcja

Kemal zaczyna mieć kłopoty w pracy. Kto i o co go oskarży? Z kolei Halit rozmawia z Zehrą. Na co jej pozwoli? Koniecznie przeczytaj streszczenie 48. odcinka Zakazanego owocu!