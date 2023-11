Zamaskowani włamywacze złapani w policyjne kleszcze. Porzucili swoje łupy, kurtkę z biżuterią i pieniędzmi

Policyjna zasadzka na włamywaczy

Zaczęło się od tego, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zielonkach wspólnie z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, prowadzili czynności zmierzające do ustalenia sprawców włamań do jednego z domów na terenie gminy Zielonki. Ustalili, że złodzieje mogą poruszać się pojazdem fordem mondeo. Namierzyli taki samochód w czwartek, 16 listopada, w godzinach wieczornych przy jednej z ulic na terenie Zielonek.

Okazało się, że sprawcy to dwaj mężczyźni z Krakowa w wieku 42 i 48 lat. Funkcjonariusze sprawdzili w policyjnej bazie danych, że starszy z mężczyzn był poszukiwany listem gończym, w celu doprowadzenia i osadzenia w areszcie śledczym, do sprawy związanej z włamaniami.

Włamywacze porzucili łupy

- Funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej sprawcy włamali się do jednego z okolicznych domów jednorodzinnych, skąd w sumie ukradli pieniądze, a także biżuterię i inne kosztowności. Odzyskane pieniądze i biżuterię policjanci zwrócili właścicielowi - dodaje rzeczniczka policji.

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do komisariatu. Kolejnego dnia usłyszeli zarzut włamania do domu jednorodzinnego. Ponadto, 48-latek odpowie za stosowanie przemocy bezprawnej w celu zmuszenia policjanta do zaniechania czynności służbowej – zatrzymania.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.