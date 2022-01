Zarobki specjalistów 2022. W Krakowie i Małopolsce 75 proc. firm planuje podwyżki, tyle samo pracowników rozważa zmianę pracy. Chcą więcej

Z analiz Hays wynika, że na rynku pracy specjalistów coraz bardziej liczą się kompetencje – widać to po liczbie prowadzonych rekrutacji, ale też po skali podwyżek płac w 2021 roku i planowanych w najbliższych miesiącach. Oprócz wymagania od kandydatów wiedzy technicznej i doświadczenia, firmy z wszystkich branż coraz mocniej stawiają na samodzielność, proaktywność, odpowiedzialność i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Kompetencje miękkie, menedżerskie czy sprzedażowe są obecnie cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Równocześnie coraz trudniej pozyskać takich pracowników. U progu 2021 roku ok. 40 procent firm spodziewało się trudności w rekrutacji pożądanych kadr, a teraz ów odsetek wzrósł do 74 procent. To dziejowy rekord. A zarazem dobra informacja dla ludzi posiadających opisane wyżej cechy: pracodawcy będą się o nich bić, oferując atrakcyjne rozwiązania płacowe i elastyczne, dopasowane do oczekiwań, systemy pracy.