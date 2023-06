Żartowniś z Włoch na lotnisku w Balicach. Informował o bombie, której nie było. Za fałszywe informacje zapłacił karę

Strażnicy graniczni przestrzegają:

Przypominamy podróżnym, aby uważać na słowa wypowiadane podczas obsługi do pracowników lotniska. Słowa: bomba, granat itp. - TO NIE ŻART. Każdy sygnał o możliwości stworzenia zagrożenia jest natychmiast sprawdzany. Wiąże się to z wszczęciem odpowiednich procedur, a co za tym idzie, zakłóceniem pracy portu lotniczego, opóźnieniem odlotów, jak również sankcjami w postaci mandatu karnego.