Zarzut dla podejrzanego w sprawie niedzielnego incydentu w Proszowicach

Zatrzymany to 28-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego. Zdaniem prokuratury mężczyzna swoim działaniem miał spowodować ciężkie obrażenia ciała innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w niedzielę między godziną 2 a 3 nad ranem w czasie nieformalnego spotkania na terenie MOSiR w Proszowicach. W wyniku incydentu jeden z uczestników spotkania doznał poważnego urazu głowy i został przetransportowany do szpitala w Krakowie, gdzie przeszedł operację. Jego stan nadal jest określany jako poważny.

Wobec podejrzanego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mężczyźnie grozi od trzech lat pozbawienia wolności. W razie, gdyby poszkodowany zmarł, karą może być nawet dożywotnie więzienie.

Prokuratura w tej chwili nie przesądza jednak, czy doznany przez poszkodowanego uraz był wynikiem pobicia.