Zaszczep swoje dziecko! W Małopolsce ruszyły bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka

Rodzice mogą zgłosić się z dzieckiem do jednej z ponad 200 przychodni, które szczepią przeciw Human Papilloma Virus (HPV).

Groźne skutki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego

HPV to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. Jest ponad 200 typów HPV, a spośród nich część jest silnie rakotwórcza. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe: raka odbytu, sromu, pochwy. Rak szyjki macicy jest niemal stuprocentowo związany z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Do zakażenia wirusem najczęściej dochodzi drogą płciową, dlatego szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń spadła nawet do 90 procent. Szczepiąc się, kobieta zmniejsza o 70 procent ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Dlatego też powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.