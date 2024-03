Zderzenia trzech tirów na autostradzie. Drugi dzień serii wypadków i kolizji z udziałem aut ciężarowych

- Początkowo zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe, a zaraz potem wpadł w nie kolejny. to kolizja, nie było osób poszkodowanych - informuje oficer dyżurny Komisariatu Autostradowego w Krakowie.

Z informacji kierowców jadących autostradą wynika, że inspektorzy transportu drogowego chcieli zatrzymać jeden z samochodów ciężarowych i wówczas doszło do zderzenia kolejnych tirów jadących za zatrzymywanym.

To już kolejne zderzenie tirów we wtorek przed południem, bo wcześniej w Zabierzowie doszło do kolizji samochodu ciężarowego z autobusem.

To nie kończąca się seria z poniedziałku, gdy doszło do trzech wypadków z udziałem tirów. W Balicach na autostradzie, w Mogilanach na zakopiance, w Zabierzowie na drodze wojewódzkiej nr 774.