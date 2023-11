Żębocin. Dzięki transakcji szkoła zyska nową drogę dojazdową, a może i salę gimnastyczną

W Zespole Szkół w Żębocinie uczy się w tej chwili 196 uczniów: 105 w Szkole Podstawowej i 91 w szkole Muzycznej I stopnia. Placówka, której jeszcze kilkanaście lat temu groziła likwidacja z powodu małej liczby dzieci, teraz boryka się z problemami lokalowymi: brakuje pracowni i nie ma sali gimnastycznej.

- W szkole jest siedem klas lekcyjnych i świetlica. Chociaż nie mamy obecnie klasy VIII, lekcje muszą się odbywać na świetlicy, która służy też jako stołówka. Trzeba ten problem rozwiązać, a bez kupna działki nie możemy nic zrobić – mówi Robert Gajda, sołtys i radny z Żębocina.

Problem kolejny to dojazd do szkoły. Prowadzi do niej tylko wąska droga o szerokości 2,2 metra, wciśnięta między przykościelną skarpę, a dom nauczyciela, który został sprzedany prywatnym osobom. Możliwości poszerzenia wjazdu nie ma, tymczasem strażacy tylko warunkowo zgodzili się uznać ją za drogę pożarową.