Żębocin. Fotowoltaika na składowisku? Tak, ale najpierw rekultywacja

Zakład Gospodarki Komunalnej został założony w maju 2019 roku głównie w celu sprawowania nadzoru nad zamkniętym składowiskiem odpadów w Żębocinie i przeprowadzenia jego rekultywacji. Dokumentację dla tej operacji opracowała firma IVW Polska z Nowego Targu. Dokumenty zostały następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który ma wydać zezwolenie na wykonanie rekultywacji i określić jej warunki. Decyzji w tej sprawie spółka spodziewa się w ciągu miesiąca.

Prezes ZGK Jacek Tomasik podkreśla, że chciałby, aby rekultywacja zaczęła się jeszcze w tym roku, ponieważ pozwoliłoby to na pozyskanie dla spółki dodatkowych środków. To ważne choćby z tego powodu, że w ubiegłym roku ZGK był jedyną z proszowickich gminnych spółek, która odnotowała stratę finansową.

- Przystąpienie do rekultywacji będzie oznaczało, że będziemy mogli na składowisko przyjmować odpady z tzw. frakcji rekultywacyjnej i pobierać za to opłaty – tłumaczy prezes i dodaje, że ZGK będzie w stanie samodzielnie wykonać rekultywację składowiska pod warunkiem, że dokupi nieco potrzebnego do tego sprzętu.