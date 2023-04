Zgłoszenie na mapie zagrożeń pomogło ująć posiadacza narkotyków. Przestępca ujęty pod Krakowem, odpowie za swoje czyny

Każde zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest weryfikowane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. W przypadku jego potwierdzenia funkcjonariusze dążą do wyeliminowania zagrożenia.

- Po tym, jak jeden z mieszkańców naniósł na KMZB zgłoszenie dotyczące posiadania narkotyków w konkretnym rejonie na terenie gminy Mogilany, to we wskazane miejsce, w godzinach wieczornych, udał się patrol z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych. Na miejscu mundurowi zauważyli nadjeżdżającego volkswagena. Pojazd wzbudził u nich podejrzenia i powiązali go ze zgłoszeniem. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Kierującym był 25-latek z gminy Świątniki Górne. W trakcie kontroli, policjanci znaleźli przy mężczyźnie woreczek strunowy i zawiniątko, oba z zawartością mefedronu, łącznie 2,6 gramów - kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

25-latek został zatrzymany, a narkotyki zabezpieczone. Mężczyzna zachowywał się podejrzanie, był mocno pobudzony. Pobrano mu krew do badań, żeby ustalić, czy prowadził pojazd pod wpływem narkotyków. Zatrzymany trafił na noc do policyjnej celi. Kolejnego dnia na komisariacie usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.