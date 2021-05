Zielonki. Pożar w domu mieszkalnym. Paliło się na poddaszu

NOWE Gmina Skawina. Recydywista uprawiał konopie, jechał nietrzeźwy, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej

Recydywistę, który uprawiał konopie zatrzymali policjanci ze Skawiny. Trafili na jego działalność przestępczą, p tym jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej. To 34-latek, u którego w piwnicy policjanci ujawnili pomieszczenie przystosowane do uprawy konopi indyjskiej. Zabezpieczyli tam znaczne ilości narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia.