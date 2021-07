Zielony pasikonik przyrodniczym heroldem początku lata. Będzie śpiewał aż do jesieni

Spokojnie. Gdy tylko słońce wysuszy ziemię, wróci. Dlaczego o nim wspominam? Wielki owad, o czym za chwilę, jest przyrodniczym heroldem początku lata. Będzie tak śpiewał aż do jesieni.

Teraz kilka słów o anatomii zielonego pasikonika. Z aparycji to większa kopia zwyczajnego konika polnego, jakich wiele możecie zobaczyć na każdej łące. Jest soczyście zielonej barwy, dzięki czemu wypatrzenie stworka siedzącego na gałązkach jest bardzo trudne. Za to łatwo go usłyszeć. Głośne ćwierkanie, jakie dolatuje zza okna, to one.

Głowa, tułów i odwłok to cztery centymetry, góra pięć centymetrów długości. Jeśli doliczyć wystające poza obrys ciała skrzydła i czułki równe długość ciała, to uzbiera się owad dziesięciocentymetrowej wielkości.

Byłbym zapomniał o czymś, co w pierwszej chwili bywa brane za groźne żądło jadowe. W rzeczywistości to pokładełko służące samicom do składania jaj.