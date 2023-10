Zimowit. Leczy i zabija. Felieton Grzegorza Tabasza

Kiedyś wyrzuciłem tam sfatygowaną cebulę zimowita. Pewnie ukradkiem wydał potomstwo w dwóch kolorach. Gdyby nie jesienna sceneria, to zaplątane w trawy kwiaty można by uznać za wiosenne za krokusy. Jednak po chwili w oczy rzuci się nadzwyczajnie długa kwiatowa trąbka i całkowity brak liści.

Zimowit liście wypuszcza wiosną, latem owocuje. Mogłem go przeoczyć. Za to kwiatów obojętnie minąć niepodobna. Warto zapamiętać aparycję zimowita, gdyż jak przed wiekami raczył napisać nieoceniony ksiądz Kluk, okrutny z niego morderca. Trujak podobny do muchomora sromotnikowego. Rzecz w tym, iż jednocześnie zimowit doskonale leczy bolesne ataki podagry. Starczyło nieco przedawkować specyfik i pacjent skona w paskudnych boleściach. Dopiero dociekliwi medycy z Arabii wpadli na rewelacyjny pomysł, by w miejsce trudnych do precyzyjnego odważenia kawałków bulwy używać kulistych nasion.