Zmarł kapucyn o. Dominik Marian Orczykowski, harcerz, duszpasterz lotników, spowiednik, kaznodzieja i katecheta

Kapucyn ten pochodził z Drohobycza, miasta w zachodniej części Ukrainy w obwodzie lwowskim. Do zakonu wstąpił w Sędziszowie Małopolskim na Podkarpaciu, od liceum był związany z Krakowem, tutaj też studiował, chociaż opuszczał Kraków, wracał tutaj. To właśnie w Krakowie Olszanicy spędził ostatnie lata. Przebywał na emeryturze w Krakowskim Ośrodku Rekolekcyjnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Olszanicy.

Prowincja Krakowska informuje

Duszpasterz harcerzy

Choć od dziecka związany był z harcerstwem, to jako zakonnik powrócił do niego w roku 1957, obejmując swoją opieką duszpasterską harcerzy w Gorzowie Wielkopolskim. Wielkie zamiłowanie do harcerstwa powróciło z pełną mocą. W latach 1981-1986 w Krakowie był duszpasterzem-kapelanem harcerzy, wtedy to w Krakowskiej 19 Lotniczej zdobył stopnie harcerskie: Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej oraz wszystkie stopnie instruktorskie: przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Z czasem też otrzymał harcerskie miano puszczańskie z totemem „Pogodny Orlik” i przyjęty został do Komandorii Szczepów Lotniczych.