Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką"

Po mszy wyruszył kondukt żałobny i nastąpiło odprowadzenie ciała ks. Stanisława Maślanki na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie, które sam sobie wybrał.

Byłego proboszcza żegnali parafianie, grupy duszpasterskie, strażacy oraz władze samorządowe gminy Zabierzów.

- Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci byłego proboszcza Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie ks. Prałata Stanisława Maślanki.... Rodzinie i bliskim śp. ks. Stanisława Maślanki składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisali samorządowcy wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk.

Podczas przemówień podkreślano dobroć i wielką wiarę ks. Stanisława. Przedstawiciele młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zabierzowie mówili: Dziękujemy za twoje wielkie serce, za to, że motywowałeś nas do osiągania coraz lepszych wyników i czynienia dobra, pokazywałeś co w życiu najważniejsze.

Żegnany był również w imieniu Polskiej Szkoły w Grzegorzewie na Litwie. W odczytanym liście z Grzegorzewa nauczyciele i społeczność tamtejszej szkoły napisali: Dzięki zaangażowaniu ks. prałata i mieszkańców Zabierzowa nasi uczniowie mieli możliwość odwiedzić wielokrotnie Małopolskę. Ks. prałat Był bliską osobą dla społeczności szkoły w Grzegorzewie. Co jakiś czas do szkoły z Zabierzowa docierały paczki z tym, co było potrzebne uczniom w Grzegorzewie. Odwiedzał tę szkołę, organizował pomoc i życzliwie wspierał.