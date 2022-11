Zranione ptaki odc. 173. Kogo kocha Mine? Streszczenie odcinka [25.11.2022]

Zranione ptaki odc. 173. Streszczenie

Levent zawozi Meryem do chaty Remziego. Dziewczyna ma tam zostać do czasu załatwienia formalności związanych z wyjazdem. Hülya jest wściekła na siostrę, że ta wszystkich naraziła na niebezpieczeństwo. Wraz z przyjazdem do chaty wracają wspomnienia, a gospodarz jest przekonany, że Levent i Meryem przyjechali już jako małżeństwo. Remzi zostawia ich w chacie samych i udaje się do chorującej jałówki. Tymczasem Melis denerwuje się przedłużającą się nieobecnością Leventa. Neriman domyśla się, że Mine zakochała się w Doganie.