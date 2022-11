Zranione ptaki odc. 180. Próba zniszczenia dowodów zbrodni. Streszczenie odcinka [06.12.2022]

Zranione ptaki odc. 180. Streszczenie

W miarę jak stan Ulviye się polepsza, rośnie przerażenie Hülyi i Melis. Po długich poszukiwaniach Melis odnajduje rysunek, na rewersie którego Ulviye spisała słowa sióstr. Mimo wielu podejść nie udaje się jej jednak odebrać rysunku Omerowi. Właściciel kawiarni, Nuri, informuje Safiye i Neriman, że postanowił sprzedać lokal. Safiye udaje się do banku z zamiarem wzięcia kredytu na wykup kawiarni. Gdy jej wniosek zostaje odrzucony, Mine dzwoni do zaprzyjaźnionego bankiera z prośbą o przyznanie kobiecie pożyczki. W obawie przed zdemaskowaniem, Melis niszczy wszystkie rysunki Ömera. Nie wie, że ten którego szuka, chłopiec powiesił w swoim pokoju. Tymczasem Cemil, przybity słowami Ayse i Dogana postanawia zaprzestać walki o ukochaną i podpisuje papiery rozwodowe. Ayse bardzo to przeżywa.