Zranione ptaki odc. 195. Ślub Melis i Leventa zostaje odwołany. Streszczenie odcinka [28.12.2022]

Zranione ptaki odc. 195. Streszczenie

Lekarz wyznaje Bahadirowi, że źle zdiagnozował Melis i że ona od dawna o tym wiedziała. Bahadir nie może uwierzyć, że wszystkich okłamała i postanawia nie dopuścić do ślubu. Cemil po raz ostatni próbuje przekonać Leventa, żeby zrezygnował ze ślubu, ten jednak nie chce wycofać się z obietnicy. Mine ma spotkać się z osobą, która pomoże jej uciec. Zamiast tego wpada w ręce ludzi swojego ojca. Wszystko jest gotowe do ceremonii zaślubin, brakuje tylko Bahadira, który ma problemy z dojazdem do domu. W ostatniej chwili przesyła Melis wiadomość, informując ją, że o wszystkim wie i żąda, by na ślubie powiedziała "nie". Bahadirowi udaje się dotrzeć w ostatniej chwili. Przyparta do muru Melis, ku zaskoczeniu wszystkich, oświadcza, że nie chce poślubić Leventa. Po ceremonii Melis wyjaśnia Leventowi, że tuż przed przyjazdem urzędnika dowiedziała się, że została błędnie zdiagnozowana i nie mogła wyjść za niego, ukrywając prawdę. Levent odzyskuje nadzieję na szczęście z Meryem.