Zranione ptaki odc. 2. Trauma z dzieciństwa. Streszczenie odcinka [22.03] redakcja

Levent dowiaduje się, że jego matka jest chora. Na tę wieść wracają do niego wspomnienia z dzieciństwa. Co się wydarzyło? Tymczasem Meryem ma żal do ojca. O co? Przeczytaj poniższe streszczenie 2. odcinka Zranionych ptaków!