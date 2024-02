13 osób z narkotykami. Wieliccy kryminalni wyłapywali ich jednego po drugim na drodze i w domach

To nie wszystko, sprawa miała dalszy ciąg - policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzn, gdzie odnaleźli kolejne porcje narkotyków. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli środki psychotropowe w postaci 16,45 g mefedronu, 2,69 g haszyszu oraz 9,29 g środków odurzających w postaci marihuany. Mężczyźni zostali zatrzymani.

To tylko jedno zdarzenie, gdzie dzięki pracy wielickich kryminalnych, doszło do zabezpieczenia narkotyków, które nie trafiły na czarny rynek. Jak podkreślają mundurowi, praca operacyjna często wymaga cierpliwości i umiejętności połączenia wszystkich wątków przestępczego procederu związanego z handlem narkotykami.

Policja przypomina

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat więzienia.